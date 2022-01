Paraná recebe quase 9 mil pistolas para renovar armamento da PM

O Paraná recebeu, nesta quarta-feira (29), um lote com 8.950 pistolas para a PM (Polícia Militar). Elas são do modelo 9mm de marca Beretta, de origem italiana, e foram adquiridas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública.

O investimento em cada arma foi de, aproximadamente, R$ 2,5 mil reais, conforme a variação do euro. A maior parte do investimento é do Fundo Nacional de Segurança Pública; cerca de 4 mil unidades foram custeadas pelo próprio Estado.

As pistolas fazem parte do planejamento do estado para atualizar o modelo de arma de porte das polícias Civil e Militar.





Foram assinados dois contratos para a aquisição de 18,7 mil armas, sendo 15.750 para a PM e três mil para a PC (Polícia Civil).





A primeira remessa entregue, de 8.950 pistolas, composta por 358 volumes contendo 25 armas cada, é destinada à PM. O segundo lote deve chegar em janeiro de 2022, trazendo as armas da PC o restante da PM.

“A Secretaria de Segurança Pública está sempre em busca de melhorar as condições de trabalho dos integrantes das forças policiais, e a compra dessas armas é uma demonstração disso”, comenta o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.





As pistolas foram compradas por meio de uma licitação internacional feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para todos os estados brasileiros que tiveram interesse.





Para operar as novas armas os policiais militares e civis deverão receber treinamento nas suas respectivas corporações.