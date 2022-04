Mulher é presa após matar homem que teria tentado estuprar sua neta em Apucarana

Uma mulher foi presa após matar um homem que teria tentado estuprar sua neta em Apucarana (Norte Central), na tarde deste domingo (24).

De acordo com a PM (Polícia Militar), a sobrinha da mulher foi quem acionou a polícia, informando sobre o crime. Agentes da PM foram ao endereço informado, no bairro vila Feliz, e encontraram o corpo do homem caído no chão, com um fio elétrico amarrado ao pescoço. As pernas também estavam amarradas, com a alça de uma bolsa e a corda de um varal.

Segundo o relatório da polícia, diversas pessoas estavam na casa. Uma delas, uma mulher que não teve a idade informada, confessou ter matado o homem com correntadas. Ela afirmou que, durante a madrugada, a vítima teria tentado estuprar sua neta. Posteriormente, a mulher disse à polícia que outras pessoas a ajudaram a segurar o homem durante a ação.





Conforme a PM, o crime foi premeditado. A mulher disse que encontrou o homem no bairro Marcos Freire e pediu que ele a levasse para casa, pois estava sozinha e desacompanhada, já na intenção de matá-lo. A polícia não deu informações sobre a suposta tentativa de estupro.





A mulher e os outros envolvidos que participaram do crime receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. As idades e identidades da vítima e dos envolvidos não foram divulgadas.