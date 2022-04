Incêndio em supermercado na zona leste de Londrina foi provocado por cinco pessoas, diz polícia

A Polícia Civil avançou nas investigações sobre o incêndio no Supermercado 88, no jardim Indusville, na zona leste de Londrina. As chamas foram registradas na madrugada de segunda-feira (28) e destruíram grande parte do estabelecimento, condenando toda a estrutura do prédio, que havia sido inaugurado em 2004. Inicialmente, a informação era de que, pelo menos, duas pessoas teriam provocado o fogo, no entanto, durante as diligências esse número aumentou.

De acordo com o delegado que cuida do caso, cinco pessoas teriam invadido o mercado, usando três escadas. Uma, inclusive, foi deixada para trás na hora da fuga. “Havia sistema de monitoramento no supermercado, porém, parte dele foi destruído. Entretanto, foi possível resgatar uma das imagens do estabelecimento. Outras diligências foram realizadas com a vizinhança e temos registro de câmeras de outros pontos. Esses cinco indivíduos estavam transportando mochilas e sacolas, muito provavelmente onde estavam os coquetéis molotov”, detalhou Jayme José de Souza.

A polícia também descobriu que durante a ação criminosa houve disparo de arma de fogo. “Logo no início, quando começaram a arremessar os primeiros coquetéis contra o estabelecimento, um veículo que estava trafegando pela via (avenida Maritacas), muito provavelmente ao perceber as chamas, reduz a velocidade, momento em que um dos indivíduos que compõe o grupo criminoso se desloca em direção ao carro e efetua um disparo de arma de fogo no intuito de afugentar a pessoa daquele local”, afirmou. Ninguém se feriu.





Uma bolsa que ficou no pátio do estacionamento e estava cheia de coquetéis molotov reforça a tese. “Na sequência os criminosos deixaram o local, motivo pelo qual acreditamos que algumas garrafas de coquetéis molotov permaneceram intactas, ou seja, dando indicativo que eles não teriam terminado de arremessar todos esses artefatos incendiários”, constatou o titular do 5° Distrito Policial. Os materiais, junto com a escada, foram recolhidos e irão passar por perícia. O resultado irá subsidiar o inquérito.





