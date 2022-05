Homens encapuzados invadem casa e matam rapaz em Ibiporã

Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (26), em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), por três homens encapuzados que invadiram sua casa. Segundo a PM (Polícia Militar), o crime foi um acerto de contas do tráfico de drogas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a PM, a corporação foi acionada para atender ao caso de um homem atingido por disparos de arma de fogo, em uma casa no bairro Vila Esperança. No local, os policiais encontraram a vítima, ferida em ao menos três partes do corpo - rosto, cabeça e abdômen -, mas ainda com vida. A equipe policial acionou o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), que encaminhou o homem ao Hospital Cristo Rei. Já no hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Continua depois da publicidade





Ainda segundo o relatório da polícia, a mãe da vítima presenciou o crime. Ela disse que o filho estava conversando com outro rapaz no portão da casa, quando um carro modelo Volkswagen Voyage, de cor preta e rodas pretas, parou em frente ao imóvel. Estranhando a situação, a vítima teria corrido para dentro, mas três homens encapuzados desceram do carro e invadiram a residência, atirando contra o rapaz. Na sequência, os atiradores teriam fugido.





A polícia trabalha com a hipótese de um acerto de contas do crime organizado. Segundo a mãe do rapaz, a vítima era responsável por uma "boca de fumo" - nome dado a um ponto de venda de drogas - em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), mas teria perdido o ponto e contraído uma dívida de R$ 18 mil com os traficantes. Ainda de acordo com a mãe, no dia anterior ao crime, a família recebeu uma ligação vinda de um presídio. No telefonema, bandidos ameaçaram matar o rapaz caso a dívida não fosse paga.





A PM ainda investiga o caso e busca os responsáveis pelo crime. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A identidade da vítima também não foi revelada.