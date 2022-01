Homem sofre acidente com serra elétrica e quase perde a vida em Londrina

Um homem sofreu graves lesões no seu braço esquerdo enquanto trabalhava com uma serra elétrica em uma obra no fim da manhã desta quarta-feira (8), na Avenida Dez de Dezembro, em Londrina. Ele foi socorrido por policiais militares que passam pelo local em patrulhamento.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o registro policial da situação, os PMs foram surpreendidos por pessoas que gritavam desesperadamente por socorro. No local, encontraram o homem ferido e já perdendo seus sinais vitais.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Imediatamente, os policiais solicitaram socorro ao Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e improvisaram um torniquete para conter o sangramento e salvar a vida do trabalhador.





Enquanto aguardavam a chegada do socorro médico, os policiais deram atendimento humanizado, tentando acalmá-lo. De acordo com os socorristas, o homem não perdeu a vida no local do acidente graças ao primeiro atendimento feito pelos policiais.