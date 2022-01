Homem revida com bengala e escapa de assalto em Apucarana

Um homem evitou um assalto na Rua Noboru Fukushima, no centro de Apucarana, no início da noite desta sexta-feira (3). Segundo relatório da Polícia Militar, um homem foi abordado por uma pessoa em uma motocicleta Honda Biz, trajando roupas escuras. Entretanto, no momento da abordagem, o senhor reagiu e tentou acertá-lo com uma bengala, mas o assaltante se esquivou.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O suspeito subiu novamente na motocicleta e fugiu rumo à Vila Regina.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Apesar de a história ter acabado bem desta vez, a Polícia Militar orienta não reagir neste tipo de situação.