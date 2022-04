Homem morre em suposto confronto com a PM em Arapongas

Um homem foi morto em confronto com a PM (Polícia Militar) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (11). Segundo a polícia, o homem estava foragido e, quando abordado, teria apontado uma arma para os policiais, o que deu início a um tiroteio.

De acordo com o relatório da PM, o homem tinha em seu nome três mandados de prisão em aberto. Uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) recebeu a informação de que ele teria sido visto transitando com um veículo Ford Del Rey Belina de cor verde, por volta das 21h no jardim Universidade. Os agentes foram ao local e encontraram o suspeito, tentando uma abordagem com uso das sirenes.

Segundo a polícia, o homem demorou a atender às ordens para descer do carro. Quando desceu, ele se dirigiu para trás do veículo e, em um movimento brusco, teria se virado contra os policiais com uma arma de fogo em mãos. Ainda de acordo com a PM, o homem foi advertido para largar a arma diversas vezes, mas não atendeu. Os policiais responderam com disparos, que alvejaram o homem.





A PM afirma que a arma de fogo foi retirada de perto do suspeito, que ainda estava vivo quando caiu no chão. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando os médicos chegaram ao local, o homem já estava sem vida. Ainda compareceram ao local a Polícia Civil, a Perícia Criminal e o IML (Instituto Médico-Legal).





O revólver usado pelo homem foi apreendido, assim como cinco munições intactas. O veículo usado pela vítima foi encaminhado ao pátio do Detran/PR (Departamento Estadual de Trânsito do Paraná). Em checagem posterior, os policiais confirmaram que o homem era procurado pelos três mandados de prisão, sendo dois por roubo agravado e um por posse ilegal de arma de fogo. A idade e a identidade da vítima não foram divulgadas.