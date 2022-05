Homem morre baleado após entrar em confronto com a PM em Cambé

Um homem de 31 anos morreu baleado depois de tentar fugir de abordagem da PM (Polícia Militar) e entrar em confronto com os policias na noite desta segunda-feira (18) em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

Segundo a PM, por volta das 20h45, houve uma denúncia anônima de que um indivíduo estaria armado e rondando com motocicleta na região da vila Atalaia. A equipe de serviço encontrou um suspeito com características semelhantes na rua padre Luiz Otton e tentou abordá-lo. O homem tentou fugir, mas os oficiais impediram a fuga com a viatura. Foi anunciada a abordagem e o motociclista desembarcou e teria tentado sacar o revólver que estava em sua cintura, e a PM efetuou disparos de arma de fogo.

Foi acionado o socorro, mas o baleado não resistiu aos ferimentos. Com ele, havia um revólver calibre 38 carregado com 6 munições. O suspeito possuía diversas passagens pela polícia por ameaça e disparos de arma de fogo contra terceiros.