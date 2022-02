Homem morre baleado após confronto com a PM em Prado Ferreira

Um homem morreu depois de reagir a abordagem policial no início da noite de quarta-feira (23) no centro de Prado Ferreira (Região Metropolitana de Londrina).

Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 18h, após ter recebido uma denúncia feita através do disque-denúncia 181 a respeito de um indivíduo de alta periculosidade, a equipe do Choque deslocou até a rua Bahia. Ao chegar no portão da residência, ao perceber a presença policial, o suspeito saiu de dentro da casa, empunhando uma arma calibre 12, apontando em direção da PM, que revidou.

Na aproximação, foi retirada a arma de perto do corpo e foi constatado que havia uma pistola em sua cintura. Foi acionado via rádio o apoio do Corpo de Bombeiros, e compareceu a ambulância municipal, mas o ferido não resistiu. O nome dele não foi divulgado, mas o homem foi apontado como autor de homicídios em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





Os policiais não se feriram.





Foram apreendidos uma pistola Glock 9mm com alongador, uma espingarda calibre 12, colete balístico e 111 munições intactas.