Homem mata mulher a facadas na frente das filhas e tenta se matar em Andirá

Um homem de 40 anos matou uma mulher a facadas em Andirá (Norte Pioneiro), por volta das 8h40 na rua José Braga, Vila américa. Ela foi identificada como Janaína Ribeiro, de 28 anos.

Segundo vizinhos, que não quiseram se identificar, o suspeito pulou o muro da casa da mulher e, após uma discussão, desferiu contra ela diversos golpes de faca. Em seguida, ele também se feriu com o objeto, chegando a fazer um corte profundo em seu pescoço.

No local, a Polícia Militar solicitou o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Emergência) aéreo, devido à gravidade dos ferimentos. O homem foi levado para Londrina e as duas filhas da mulher, que presenciaram todo o fato, foram levadas por parentes e estão sendo acompanhadas pela Assistência Social de Andirá.





A faca utilizada no crime e o corpo da mulher foram levados ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.