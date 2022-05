Homem entrega a própria esposa à PM por consumo de drogas em Londrina

Um homem entregou a própria esposa à polícia por consumo de drogas na manhã desta quarta-feira (20), na zona norte de Londrina.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o homem de 29 anos acionou os policiais depois de encontrar substâncias análogas à cocaína em posse da esposa, de 36 anos. Agentes da polícia foram ao endereço do casal, no bairro João Paz, e confirmaram que a mulher portava cinco porções de cocaína, duas em mãos e três introduzidas na vagina. A mulher teria admitido ser usuária de drogas e dona do entorpecente encontrado.

Os policiais encaminharam a mulher para a sede do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar), para a lavratura do Termo Circunstanciado pelo crime de "drogas para consumo". Segundo a PM, o casal foi liberado em seguida, e a droga foi apreendida. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.