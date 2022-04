Homem é preso após incendiar colchão em frente à Prefeitura de Sabáudia

No último domingo (27), um homem foi detido após atear fogo em um colchão em frente à Prefeitura de Sabaudia. A polícia foi acionada, mas não encontrou o indivíduo no local.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Apór receber informações sobre o autor do incêndio, a polícia iniciou patrulhamento e recebeu ligação de uma mulher alegando que o irmão dela havia incendiado um sofá. Os policiais identificaram o rapaz, que possuía as mesmas características procuradas no responsável pelo fogo em frente à prefeitura.

Continua depois da publicidade





Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava sob efeito de drogas e álcool - a irmã disse aos policiais que o homem seria usuário de crack. Foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) e, após fazer o exame de Covid-19, foi detido.