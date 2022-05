Um homem de aproximadamente 40 anos foi detido no início da tarde desta terça-feira (17), após ser flagrado com cerca de 30 placas de lápides fúnebres, na rua Edmur Elias Neder, no Jardim dos Alpes, zona Norte de Londrina.

Depois de ser abordado pela PM (Polícia Militar), o suspeito afirmou que tinha achado os objetos em um saco de lixo. Mesmo com a versão do homem, os policiais deram voz de prisão e o encaminharam à delegacia.