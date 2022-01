Homem é baleado e morre após apontar arma contra PM em Londrina

Um homem morreu após apontar uma pistola contra a PM (Polícia Militar) e ser baleado na tarde desta quarta-feira (22) na rua Oribe Frigeri, em Londrina. Contra ele, conforme a PM, consta um mandado de prisão por roubo agravado.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Durante patrulhamento na região do conjunto Vista Bela, a companhia de Choque tentou abordar um homem, que saiu correndo pela via.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Havia uma segunda equipe policial que vinha pela mesma rua, porém, em sentido oposto à outra viatura. Ao visualizar o carro oficial, o homem adentrou em um quintal de uma residência, sacando uma pistola e a apontando em direção às equipes.





A polícia reagiu atirando contra o homem.





De acordo com a PM, imediatamente foi acionado o socorro. O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) constatou o óbito do baleado no local. Familiares identificaram o falecido, mas o nome dele não foi divulgado.

Continua depois da publicidade





A pistola foi apreendida.