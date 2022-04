Homem agride namorada com pedaço de madeira e é preso em Londrina

Um homem foi preso em flagrante por agredir a namorada na zona norte de Londrina, na noite deste domingo (24).

De acordo com a PM (Polícia Militar), os agentes receberam a denúncia de que um homem estaria ameaçando a companheira com uma faca, em uma casa no bairro Jácomo Violin. No endereço, a PM encontrou o casal e interrompeu a briga.

A mulher disse ter sido agredida com um caibro de madeira nas costas e ameaçada com um garfo de churrasco pelo namorado. O homem foi preso e o casal foi encaminhado à central de flagrantes da PM para as providências administrativas. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.