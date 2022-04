Corpo queimado e com as mãos amarradas é encontrado em estrada de Mandaguari

Um cadáver parcialmente queimado e com as mãos amarradas foi encontrado na tarde deste domingo (24), na estrada Keller, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá).

De acordo com a PM (Polícia Militar), uma pessoa relatou ter encontrado o corpo nas proximidades do km 8 da estrada, por volta das 14h30. As autoridades foram acionadas e constataram que o cadáver estava parcialmente queimado e com as mãos atadas. O corpo tinha ainda uma prefuração visível na face.

Estiveram no local investigadores e delegado da Polícia Civil de Mandaguari, assim como equipes do IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá. A ocorrência segue sendo investigada, e a identidade do corpo ainda não foi divulgada.