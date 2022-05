Celular em colete amorteceu tiro que atingiu PM em Guarapuava

Enquanto uma força-tarefa caça os criminosos que agiram em Guarapuava (Centro), no Paraná, entre a noite de domingo (17) e a madrugada desta segunda-feira (18), a filha de um dos policiais feridos ainda tenta se recompor do susto. Um tiro que tinha como direção o peito de seu pai foi, em parte, amortecido por um aparelho celular que estava em bolso no colete à prova de balas que ele utilizava.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As buscas pelo grupo, que teria em torno de 30 integrantes e que tinha intenção de roubar uma empresa de transporte de valores, continuavam nesta terça (19). Ninguém foi preso. Um suspeito chegou a ser detido na tarde de segunda, mas acabou liberado horas depois por falta de provas.

Continua depois da publicidade





Segundo o Governo do Paraná, cerca de 260 policiais patrulham a cidade, principalmente o distrito de Palmeirinha. A procura pelos bandidos estende-se aos municípios de Turvo e Pitanga.





De forma simultânea à tentativa de ataque à transportadora, os criminosos atacaram um batalhão da Polícia Militar, além de incendiar veículos em acessos para a cidade. O Exército utilizou um veículo blindado para garantir a segurança de instalações militares.





Ao menos três pessoas ficaram feridas, entre elas dois policiais militares e um morador. O trio não corre risco de morte, conforme o governo do estado.

Continua depois da publicidade





LEIA TAMBÉM:



Quadrilha aterroriza Guarapuava em tentativa de assalto







Comando-geral diz que inteligência da PM sabia da ação em Guarapuava







Primeiro suspeito de ataque em Guarapuava é preso pela polícia do Paraná







Homem preso por tentativa de assalto em Guarapuava é liberado