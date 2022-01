Casal é preso com arma após roubo a farmácia em Londrina

Um casal foi detido com uma arma na tarde desta quinta-feira (30) após assaltar uma farmacia na rua Conceição, em Londrina. O homem confessou a autoria do crime.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com a PM (Polícia Militar), após informações de que havia ocorrido um roubo no estabelecimento, a equipe saiu em patrulhamento ciente das características repassadas pelo solicitante.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O veículo empenhado no crime foi localizado. Ainda segundo a polícia, a arma, que também foi utilizada no delito, e o dinheiro levado da farmácia estavam na residência do homem.





A quantia recuperada é de R$ 434,90, revela a polícia.





A dupla foi encaminhada, juntamente com o dinheiro e a arma, até a delegacia.