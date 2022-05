Casal é detido por exercício ilegal da medicina no Norte do Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um casal, sendo um homem de 29 anos e uma mulher de 30, por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica, no sábado (14), em um pronto-socorro em Santo Antônio da Plantina, região Norte do Estado.

De acordo com a investigação, a mulher, que possui registro no CRM (Conselho Regional de Medicina) permitia que o marido, que não possui registro no órgão de classe, atendesse pacientes durante o plantão médico dela. O falso profissional de saúde ainda preenchia prontuários e receitas médicas e, posteriormente, a esposa assinava.

No pronto-socorro, foram apreendidos prontuários médicos e os celulares dos suspeitos.