Acusado de matar mulher dentro de igreja de Londrina é preso em SP

Foi detido nesta quinta-feira (7), em Piracicaba-SP, o homem acusado de matar uma mulher dentro de uma igreja na zona leste de Londrina na tarde de terça-feira (5).

Segundo a PM (Polícia Militar) de Londrina, a P2 (Serviço Reservado da coporação) apurou informações a respeito do paradeiro do autor do crime, que estaria em Jaguariaíva (Campos Gerais). Equipe do 1º BPM (Batalhão de Polícia Militar) fizeram diligências e descobriram que ele havia comprado um veículo Peugeot de cor vermelha e abastecido em um posto daquela cidade.





Foi feito contato com policiais militares de Capão Bonito-SP, que relataram que o acusado estaria na região. Em diligências e em comunicação com outros policiais de São Paulo, o carro suspeito foi visto próximo a Piracicaba e, após acompanhamento tático, houve o capotamento e o motorista foi preso.