Pequenas empresas geram três vezes mais empregos do que grandes no Brasil

Para cada vaga de trabalho gerada por uma empresa de médio e grande porte no Brasil, as micro e pequenas empresas geram mais de três vagas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Entre janeiro e outubro de 2021, quase 73% dos postos de trabalho formais criados no país vieram dos pequenos negócios.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No período, foram abertas, em todo o país, 2,6 milhões de vagas de emprego, sendo 1,9 milhão nas micro e pequenas empresas, uma média de 190 mil novos postos a cada mês. Entre as médias e grandes, foram 590,7 mil contratações nos dez meses do ano, o que corresponde à média mensal de 59 mil vagas.





Os dados foram levantados pelo Sebrae com base nos números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, e demonstram a força dos pequenos negócios na retomada econômica do país e na geração de renda.





Continua depois da publicidade

“No mês de outubro, o acumulado de vagas criadas pelas micro e pequenas empresas cresceu de cerca de 1,8 milhão para 1,9 milhão, enquanto nas médias e grandes, o incremento foi de apenas três mil vagas em dez meses, passando de 587,7 mil para 590,7 mil”, destacou o presidente do Sebrae, Carlos Melles.







Continue lendo na Folha de Londrina.