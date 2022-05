Veja quais órgãos públicos funcionarão durante o feriado

As repartições públicas estaduais terão escala especial de funcionamento durante o feriado, em função da Sexta-Feira Santa (15) e do domingo de Páscoa (17). Foi decretado ponto facultativo para os funcionários públicos estaduais na quinta-feira (14). As medidas não abrangem os serviços essenciais, que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia. Confira abaixo os horários de funcionamento.

Agências do trabalhador – Curitiba: fecha nos dias 14 e 15. As demais unidades do Paraná seguem os regramentos estabelecidos pelas prefeituras de cada município.

Biblioteca pública – A Biblioteca Pública do Paraná fecha nos dias 14, 15 e 16. As atividades retornam no dia 18, a partir das 8h30.





Ceasa – Todas as unidades atacadistas – Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá – funcionam normalmente na quinta-feira (14) e no sábado (16). A Ceasa de Londrina é a única aberta na sexta-feira (15). A administração central da Ceasa terá ponto facultativo na quinta-feira (14).





Ceim – O Centro de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná fecha dias 14 e 15 e retorna dia 18 normalmente, das 8h às 17h.

CRAM – O Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência fecha dias 14 e 15 e retoma os atendimentos na segunda-feira, às 8h30.





Cohapar – A sede e os escritórios regionais da Cohapar fecham para atendimento ao público na quinta e sexta-feira (14 e 15). Serviços de emissão de 2ª via de faturas, cadastro em projetos habitacionais, consulta a empreendimentos por município e pedidos de emissão de escritura continuam disponíveis no site cohapar.pr.gov.br. No expediente normal, é possível obter atendimento presencial, por telefone e WhatsApp.





Compagas – Na quinta-feira (14) o expediente é normal. Na sexta-feira (15), o atendimento presencial fica suspenso. Informações sobre faturas e outras solicitações podem ser feitas pelo telefone 3004-3400 e pela plataforma Compagas Virtual. Para avisos de emergência, a Central de Atendimento pode ser acionada pelo 0800 643 8383.





Copel – As agências e os postos de atendimento da Copel em todo o estado fecham na sexta-feira (15). O consumidor pode entrar em contato pelo site copel.com, pelo aplicativo ou ligar para 0800 51 00 116.





Cultura – Uma ótima opção para aproveitar os dias livres em Curitiba é visitar os museus e espaços culturais. A maioria abre normalmente ao público de quinta-feira (14) a domingo (17), com exceção do Museu do Expedicionário, que fecha na sexta-feira (15). Todos fecham na segunda-feira, o que já é rotineiro para trabalhos administrativos.





Detran – Não haverá atendimento ao público na quinta (14) e sexta (15) na sede da autarquia, em Curitiba, nos postos de atendimento e nas Ciretrans em todo o estado. O usuário pode fazer consultas, acessar serviços e agendar atendimento por meio do aplicativo Detran Inteligente e do portal www.detran.pr.gov.br.





Hemepar – O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná vai funcionar em horário diferenciado para a coleta em cada município.





1.UCT Paranaguá: fechado dia 15, demais dias em horário normal

2.HC Curitiba: fechado dia 15, demais dias em horário normal

3.HN Ponta Grossa: fechado dia 15, demais dias em horário normal

4.UCT Irati: fechado dia 15, demais dias em horário normal

5.HR Guarapuava: fechado dia 15, demais dias em horário normal

6.HN União da Vitória: fechado dia 15, demais dias em horário normal

7.HN Pato Branco: fechado dia 15, demais dias em horário normal

8.HN Francisco Beltrão: fechado dia 15, demais dias em horário normal

9.HN Foz do Iguaçu: fechado dia 15, demais dias em horário normal

10.HR Cascavel: fechado dia 15, demais dias em horário normal

11.HN Campo Mourão: fechado dia 15, demais dias em horário normal

12.HN Umuarama: fechado dia 15, demais dias em horário normal

13.UCT Cianorte: fechado dia 15, demais dias em horário normal

14.HN Paranavaí: fechado dia 15, demais dias em horário normal

15.HR Maringá: fechado dia 15, demais dias em horário normal

16.HN Apucarana: fechado dia 15, demais dias em horário normal

17.HR Londrina: fechado dia 15, demais dias em horário normal

18.UCT Cornélio Procópio: fechado dias 14 e 15

19.UCT Jacarezinho: aberto dia 14 até as 12h; fechado dia 15

20.UCT Toledo: fechado dia 15, demais dias em horário normal

21.UCT Telêmaco Borba: fechado dias 14 e 15

22.AT Ivaiporã: não realiza coletas

23.HN Biobanco: fechado dia 15, demais dias em horário normal





Hospitais do estado – Funcionarão normalmente todos os dias.





Farmácias – Todas estarão fechadas na sexta-feira (15). Na quinta (14) não haverá atendimento na maioria das regionais do Paraná. As exceções são Cornélio Procópio e a regional de Curitiba e Região Metropolitana, que funcionam em horário normal, e União da Vitória, que fica aberta até 15h30. A farmácia do CPM (Centro Psiquiátrico Metropolitano) também estará fechada no dia 14.





Ipem – O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná fecha na quinta (14) e sexta (15).





Junta comercial – O atendimento ao público está suspenso na quinta (14) e na sexta-feira (15).





Parques estaduais – Ótima opção para quem procura o contato com a natureza, os 24 Parques Estaduais que podem ser visitados no Paraná ficarão abertos todos dias, das 8h às 17h.





O IAT informou que dois atrativos estão fechados: o Caminho do Itupava (no Parque Estadual da Baitaca), na RMC, e a trilha que dá acesso à base do Parque Estadual Salto São Francisco da Boa Esperança, em Guarapuava. Outros atrativos destas Unidades de Conservação podem ser visitados.





Procon – Nos dias 14 e 15, o atendimento presencial está suspenso, mas o virtual continuará ativo.





Receita estadual – As agências da Receita fecham na quinta (14) e sexta (15). Os contribuintes poderão utilizar o SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão), das 7h às 19h.





Sanepar – As centrais de relacionamento abrem normalmente nesta quinta-feira (14). No feriado da Sexta-feira Santa (15) o atendimento ao público está suspenso.