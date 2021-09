Temporal interrompe abastecimento elétrico e hídrico no Norte do Paraná

O forte temporal da quarta-feira (8), que prossegue nesta quinta (9), deixou sem energia as unidades do sistema produtor da Sanepar, o que interrompe o fornecimento de água em cidades da região de Londrina.

Estão sem energia desde quarta (8) as cidades de Primeiro de Maio, Uraí, Rancho Alegre e Santo Antônio da Platina, além dos distritos Vila Progresso (em Centenário do Sul), Guaravera (em Londrina), e Tupinambá (em Astorga). Por volta das 10h30 desta quinta (9), a Sanepar disse não ter previsão de retorno elétrico para estas cidades.





De acordo com a companhia, Centenário do Sul e Guaraci tiveram problemas na quarta (8), voltaram a receber água na madrugada, mais estão com queda de energia novamente e podem ficar sem água nesta quinta (9).





Grandes Rios, no Vale do Ivaí, e Paiçandu, na região de Maringá, tiveram parte dos sistemas de produção de água afetada. Os níveis dos reservatórios estão baixos e pode haver desabastecimento especialmente em bairros da região alta dessas cidades.



Em alguns lugares, foi restabelecida a energia e distribuição de água, como Bela Vista do Paraíso, do distrito de Irerê (em Londrina), Lunardelli e Jandaia do Sul. Nesta última, o rodízio no abastecimento foi suspenso para que toda a cidade se recupere.





Mesmo nas localidades onde o abastecimento de água foi retomado, a população precisa priorizar seu uso para higiene pessoal e alimentação, segundo a Sanepar.





Serão afetados principalmente os clientes que não têm caixa d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





A Sanepar prometeu que já está disponibilizando caminhões-pipa para atender unidades de saúde e outros locais emergenciais.





Dúvidas?

O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, é preciso ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.