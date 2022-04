Temporais deixam mais de 1,2 mil casas destelhadas no Paraná

A madrugada deste sábado (23) foi marcada por fortes chuvas em diferentes pontos do Paraná. As regiões Oeste, Sudoeste, Sul e Metropolitana de Curitiba foram as mais atingidas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a passagem de uma frente fria pelo Estado desencadeou temporais acompanhados de muitas descargas elétricas, rajadas de ventos e chuva de granizo em diferentes cidades.

Maripá, no Oeste, foi uma das mais atingidas. A Defesa Civil Estadual informou que mais de mil casas foram destelhadas por causa do granizo que atingiu o município. “Há cinco equipes, entre Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, atuando desde a madrugada na cidade para ajudar a população”, afirmou o capitão da Defesa Civil do Paraná, Marcos Vidal.

Em menor proporção, Jesuítas e Iracema do Oeste também sofreram com as pedras de gelo – cerca de 100 residências foram atingidas em cada município. Já em Maringá, no Noroeste, as pancadas de chuva provocaram queda de árvores. Algumas áreas da cidade ficaram sem luz. Até as 12 horas deste sábado (23), segundo a Copel, 54 mil unidades consumidoras estavam sem energia na cidade. Paiçandu (28 mil) e Mandaguaçu (13 mil) também registraram ocorrências.





Em todo o Paraná, até esse mesmo horário, eram 221,7 mil clientes sem energia. Mais de mil profissionais foram acionados para agilizar a religação.





Em Curitiba e Região Metropolitana várias residências também ficaram sem energia neste sábado (23). Boletim da Defesa Civil, divulgado pela prefeitura da capital, revelou que os ventos chegaram a 32,8 Km/h.

De acordo com o Simepar, choveu nesta madrugada 31,2 milímetros (mm) em Curitiba, mais de um terço da média histórica para o mês, que é de 81 mm. Até o momento, o mês de abril registra uma precipitação acumulada de 117,6 mm em Curitiba.





Interrupção que também afeta o fornecimento de água. Mais de 20 cidades do Estado, de acordo com a Sanepar, estão nesta situação, com destaque para os municípios do Oeste e Sudoeste.