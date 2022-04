Segunda Via Fácil é ampliada para inclusão de dados de outros documentos no RG

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) ampliou o serviço da 2ª Via Fácil do RG (registro geral). A partir desta segunda-feira (14) é possível incluir no documento, pela internet, diversos dados extras, como observações de saúde, deficiências, tipagem sanguínea, símbolo do autismo e número da carteira nacional de habilitação.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

O delegado da PCPR e diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Marcus Michelotto, explica que a ampliação da 2ª Via Fácil acompanha a evolução do uso das plataformas digitais pelos usuários e a demanda por praticidade. Continua depois da publicidade

“Estamos fazendo essas atualizações para garantir direitos e facilitar a vida do paranaense, que poderá ter um único documento com todos os dados necessários para as tarefas do cotidiano”, diz o delegado.



Inserção





As observações de saúde serão incluídas na carteira de identidade com base na lista da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. No sistema da PCPR o usuário poderá selecionar a doença da qual é acometido e fazer a solicitação, mediante apresentação de laudo médico. Pessoas com deficiência e autismo também precisam apresentar a comprovação. Já a tipagem sanguínea deve ser comprovada através de exame laboratorial.

Continua depois da publicidade

A solicitação da 2ª via com inserção de dados extras deverá ser feita pelo site da PCPR, na aba “documentos”. Antes de iniciar o processo o cidadão precisa ter todas as imagens no celular ou computador para anexá-las quando o sistema pedir.

LEIA TAMBÉM: Obras interditam área de estacionamento na Ayrton Senna, em Londrina

A imagem de cada um dos documentos a serem anexados deve estar em formato .jpeg e com tamanho máximo de cinco megabytes. Para facilitar, o usuário poderá fazer uma fotografia do documento, sem precisar digitalizá-lo.

Ao final da solicitação o usuário receberá um SMS no celular cadastrado para a confirmação do pedido.



Dados extras