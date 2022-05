Rodovias estaduais terão reforço policial no feriado de Tiradentes

Os mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais do Paraná receberão reforço de fiscalização durante o feriado de Tiradentes. Os trabalhos do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) iniciam às 00h01 desta quinta-feira (21) e prosseguem até domingo (24).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As equipes atuarão, principalmente, no combate ao excesso de velocidade e embriaguez ao volante, além de ações para apreender drogas, armas e outros produtos ilícitos. De acordo com o comandante do BPRv, tenente-coronel Wellenton Joserli Selmer, os policiais das seis Companhias e dos 54 postos rodoviários da unidade serão aplicados durante o feriado em pontos estratégicos para prevenir acidentes.

Continua depois da publicidade





“Vamos intensificar as ações de fiscalização de trânsito em toda a malha rodoviária estadual durante os quatro dias de feriado. Serão feitas abordagens, fiscalizações sobre os itens obrigatórios do veículo e de documentação necessária para condução”, disse.





LEIA TAMBÉM: PRF vai focar em ultrapassagens perigosas na Operação Tiradentes





As ações acontecem em todo o Estado e, além da fiscalização de praxe, os policiais militares farão vistorias a veículos para localizar produtos contrabandeados, armas e drogas. Eles contarão com cães de faro da unidade para auxiliar nas abordagens.

Continua depois da publicidade





O tenente-coronel Selmer explica que a principal orientação para os motoristas é atentar para as regras de trânsito e adotar as devidas medidas de segurança. “O mais importante para o motorista é a prudência, seguir a legislação de trânsito e não deixar para sair na última hora. O deslocamento deve ser tranquilo para não haver transtornos, pois esse deve ser um momento de lazer com a família”, complementou.





O BPRv destaca a importância de manter a manutenção do veículo em dia. É preciso que o motorista, antes de pegar a estrada, verifique as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar transtornos. Os motoristas também devem portar os documentos do carro e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos e taxas (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).