Rodízio no abastecimento de água chega a mais cidades devido à falta de chuva

A pouca quantidade de chuva em novembro e nesta primeira quinzena de dezembro compromete o abastecimento público e obriga a Sanepar a implementar rodízio em algumas cidades do Paraná. Além de 14 cidades da Região Metropolitana, também estão em rodízio Santo Antônio da Platina, Carlópolis, Quatigá e Siqueira Campos, na região Nordeste, e Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste, no Sudoeste.

O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) aponta a ocorrência de chuvas isoladas e de fraca intensidade em várias regiões. Este cenário de estiagem, que reduz a vazão de rios e poços, aliado às altas temperaturas, que provocam aumento no consumo, leva à adoção do rodízio para garantir regularidade no abastecimento, sem prejuízo das regiões mais altas ou afastadas dos centros de reservação, que seriam as mais afetadas na distribuição da água.

A cidade de Dois Vizinhos está em alerta e corre o risco de também ter rodízio no abastecimento a partir da próxima semana. Nesse sistema, abastecido por poços e pelo Rio Girau Alto, a queda na vazão chega a 35%. Mesmo com todas as melhorias e manobras no sistema, está difícil manter o fornecimento de água de forma regular para todas as regiões da cidade. Jardim Alegre, Califórnia e Paranavaí também estão em alerta. A Sanepar orienta para o uso racional da água.





Esta situação confirma as previsões meteorológicas que apontavam chuvas abaixo da média em todo o território paranaense em dezembro, alinhada à tendência climática global da La Niña no Oceano Pacífico, com impacto de baixas precipitações no Sul do Brasil.





Conforme dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), em 2021 é de 26% o déficit de chuvas no Brasil em relação à média histórica da última década.