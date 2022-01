Reitores alegam que Lei Geral das Universidades poderá afetar órgãos suplementares

Reitores das universidades estaduais do Paraná estiveram reunidos em Curitiba nesta segunda-feira (13) com o membros do Governo do Estado para desestimular o objetivo do Executivo em aprovar em regime de urgência o projeto de lei da LGU (Lei Geral das Universidades) que está na pauta dessa semana na AL (Assembleia Legislativa do Paraná).

A proposta deverá será apreciada nesta terça-feira (14) e estabelece parâmetros de financiamento e distribuição de recursos entre as universidades estaduais.

Os reitores alegam que a medida poderá afetar órgãos suplementares das universidades públicas criando empecilhos de contratação de servidores, além de impor limites no número de docentes com TIDE (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva).





Apresentado às universidades em 2019, o tema não é novo, entretanto, a tramitação em urgência na AL é considerada preocupante por deputados de oposição, da situação e por gestores das instituições.





O vice-reitor da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Decio Sabbatini Barbosa, informou que o conselho da universidade rejeitou a proposta por considerar que afeta sobretudo a autonomia universitária.



