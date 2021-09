Quatro cidades da região metropolitana de Londrina não registram mortes por Covid-19 desde junho

Um levantamento divulgado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) apontou que quatro municípios que fazem parte da regional de saúde sediada em Londrina não registram óbitos em decorrência da Covid-19 há mais de dois meses.

A análise também apontou que, enquanto 23 cidades estão há mais de 90 dias sem contabilizar óbitos, quase um terço dos municípios do estado não registrou mortes por Covid-19 durante o mês de agosto. Já quando considerados todos os 399 municípios do Paraná, o mês que chegou ao fim na semana passada registrou o menor número de mortes desde novembro de 2020, 1.212. Para a elaboração desta análise, apenas os dados contabilizados até o dia 31 de agosto foram considerados.







Localizados na Região Metropolitana de Londrina, Guaraci, Miraselva, Cafeara e Centenário do Sul têm em comum mais do que elevados índices de vacinação. Conforme os gestores de saúde ouvidos pela FOLHA, os moradores continuaram sendo orientados a utilizar máscaras, medida que eles garantem vem sendo respeitada pela maioria. Outra similaridade envolve as características deste conjunto de municípios: a matriz rural, com parte da população vivendo em distritos.

Continue lendo na Folha de Londrina.