Pedestre é atropelado e morre em Maringá; segundo acidente com morte no domingo

Um pedestre morreu em atropelamento na avenida Mauá, na Zona 3, em Maringá (Noroeste), por volta das 21h20 deste domingo (5).

De acordo com a PM (Polícia Militar), ele saiu do meio dos carros estacionados nas margens para atravessar a via e foi atingido por um motoboy. Ele faleceu no local.





Ainda neste domingo (5), por volta das 7h, outro homem perdeu a vida em um acidente entre motos, na rua Rodolfo Cremm, no jardim Rebouças, revela a polícia.

A identidade e idades dos falecidos não foi divulgada.