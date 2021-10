Passageiro morre após ser jogado de veículo em acidente na BR-376

Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira (11) após ser ejetado de um Volkswagen Gol conduzido pelo seu irmão de 34 anos, que bateu frontalmente em um automóvel Argile no km 205+7 da BR-376, no contorno de Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá). Neste domingo (10), a vítima fatal completou 30 anos.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Gol, com placas de Mandaguari, transitava pela contramão de direção no sentido Mandaguari a Marialva quando chocou-se contra o segundo veículo emplacado em Jandaia do Sul e conduzido por um homem de 31 anos.

O passageiro do Gol caiu no asfalto e não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.





O fato dele ser jogado para fora do veículo, segundo a polícia, indica a possível não utilização do cinto de segurança.

Os condutores dos automóveis ficaram gravemente feridos e foram encaminhados a hospitais da região de Maringá (Noroeste).





No VW Gol, haviam latas de cerveja.





Prevenção de acidentes





A PRF segue com a Operação Nossa Senhora Aparecida, deflagrada nesta sexta-feira (8), e frisa a necessidade de dirigir com prudência e respeito às leis de trânsito.