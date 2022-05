Paraná é escolhido pela ONU para desenvolver projeto no combate ao tráfico de pessoas

A OIM (Agência da ONU para as Migrações) convidou o Paraná para participar de projeto piloto de capacitação de programas de combate ao tráfico de pessoas e trabalho escravo.

O projeto "Fortalecendo as capacidades do Sistema de Justiça" será financiado pela OIM com a primeira etapa nos dias 16 e 17 de maio. O primeiro dia será voltado ao treinamento baseado no fluxo de denúncia e encaminhamento da Sejuf (Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho) para as redes de assistência social, Cras (Centro de Referência em Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), e conselhos tutelares. O segundo dia será voltado para o treinamento de órgãos do Judiciário, Ministérios Públicos e das Polícias.

