Motorista que atropelou cerca de 20 capivaras é identificado em Apucarana

A Guarda Civil Municipal de Apucarana (Centro-Norte) identificou, nesta quinta-feira (14), o autor do atropelamento de cerca de 20 capivaras na avenida Jaboti, às margens do Parque Municipal Jaboti, na terça-feira (5) da semana passada. O motorista do carro é um homem de 27 anos, que foi identificado após denúncia anônima. Durante as investigações, os agentes da guarda descobriram que o criminoso já estava preso desde o dia oito na 17ª Subdivisão da Polícia Civil do Paraná por tráfico de drogas.



A ocorrência de crime ambiental foi registrada em vídeo por um servidor da prefeitura que gravava o grupo de capivaras que estavam na pista de rolamento.

Nas imagens, o condutor do veículo Hyundai Veracruz passa por cima dos animais sem reduzir a velocidade, fugindo na sequência. Uma capivara morreu e, pelo menos, outras duas ficaram feridas. "O veículo estava escondido na casa de uma irmã do autor, na cidade de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina)”, afirmou Gentil Pereira, secretário municipal de Meio Ambiente.