Motociclista de 21 anos morre em acidente na BR-369, em Jataizinho

Um jovem de 21 anos morreu em um acidente de trânsito na BR-369, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta terça-feira (22).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o rapaz conduzia uma motocicleta no sentido Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), por volta das 21h30. Ele foi atingido lateralmente por um caminhão modelo Mercedes-Benz 1113, que entrava na rodovia no km 129. O motociclista não resistiu e morreu no local.

O condutor do caminhão não teve ferimentos e aguardou a chegada do socorro. Ele passou pelo teste do bafômetro, que não identificou qualquer indício de ingestão de álcool.





Além da PRF, compareceram ao local do acidente equipes da Polícia Civil, da perícia, do IML (Instituto Médico-Legal) e da concessionária da rodovia, a empresa Triunfo. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML de Londrina. A PRF afirmou que vai providenciar o boletim de acidente de trânsito.