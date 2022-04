Morre Irma Badotti Ferreira, ex-primeira dama de Maringá

Morreu nesta segunda-feira (11), aos 82 anos, Irma Badotti Ferreira, ex-primeira dama de Maringá (Noroeste). Ela era viúva de Said Ferreira, prefeito do município de 1983 a 1988 e de 1993 a 1996. Ele faleceu em 2010.

A prefeitura de Maringá emitiu, na manhã desta terça-feira (12), uma nota de pesar pelo falecimento da ex-primeira dama. Segundo a Prefeitura, o casal Irma e Said chegou à cidade nos anos 1960 e contribuiu muito para o desenvolvimento da região.

O prefeito Ulisses Maia (PSD) lembrou ainda que o ex-prefeito foi homenageado em fevereiro de 2020, com a inauguração do Terminal Urbano Intermodal Dr. Said Felício Ferreira.





Gaúcha de Viadutos-RS, Dona Irma deixa os filhos Alexandre, Vinicius, Paulo Eduardo, Ligia e Marcos Victor. Segundo a Prefeitura de Maringá, o corpo de dona Irma será cremado no Crematório Angelus de Maringá. A causa da morte não foi divulgada