Mais de três mil produtos domésticos são fiscalizados no Paraná na Operação Casa Segura

Um total de 3.167 itens foi fiscalizado na Operação Nacional Casa Segura, que teve participação do Ipem-PR (Instituto de Pesos e Medidas do Paraná) e foi comandada pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) em Curitiba e Cascavel. A ação aconteceu entre os dias 4 e 8 de abril em todo país.

Na ação especial, os agentes verificaram se os produtos utilizados com frequência nas residências, como cadeiras de plástico, escadas domésticas, panelas de pressão e panelas para uso em fogão, coifa ou exaustor elétrico de uso doméstico ou comercial, aspirador de pó elétrico e liquidificador doméstico, apresentaram o selo do Inmetro, que é obrigatório para esses itens.

O gerente de Fiscalização do Ipem-PR, Roberto Tamari, alerta que é essencial que estes produtos tenham o Selo do Inmetro, que indica que passaram por rigorosa avaliação, para evitar que ofereçam riscos associados à saúde, segurança e proteção do meio ambiente.





Além dele, é importante que o consumidor fique atento às instruções do fabricante antes de utilizar o produto, lendo o manual, respeitando as informações ali contidas e utilizando de maneira correta para evitar acidentes. No caso da panela de pressão, por exemplo, o fabricante traz indicação sobre o volume mínimo e o máximo, que devem ser respeitados, diminuindo a probabilidade de explosões.





É importante também que o consumidor peça a nota fiscal, uma garantia para qualquer reclamação.

Os produtos comercializados que não tenham o Selo do Inmetro e não obedecerem as regulamentações vigentes, poderão ser apreendidos, além de gerar multas. Neste caso, as empresas têm prazo para apresentar defesa e nota fiscal dos itens, fato que transfere as condições para o fabricante. Confira dicas para uso seguro de alguns itens do dia a dia:





Escada doméstica





- Além do Selo do Inmetro, obrigatório nesse produto, antes de usar a escada verifique a carga máxima especificada pelo fornecedor. Não se esqueça de somar, além do peso do usuário, aqueles dos materiais e ferramentas que serão usados.





- Quando utilizar a escada metálica certifique-se de que ela está totalmente aberta.





- Verifique as condições do produto, observando a presença de uma trava de segurança para evitar aberturas e fechamentos acidentais, se há ferrugem nos pés, deformações ou qualquer falta de estabilidade.





- Não em pisos escorregadios ou que apresentem irregularidades, pois o risco de queda é alto.





- Use calçados adequados para subir na escada. Evite aqueles com solados deslizantes e ou os pés descalços.





- Não as use próximas da rede elétrica. Em caso de desequilíbrio, a reação natural é agarrar-se em algo para não cair o que, no caso, seriam fios de alta-tensão, podendo causar acidentes fatais.





Cadeira plástica





- Além do selo de identificação da conformidade do Inmetro, na hora da compra o consumidor deve observar as marcações do fabricante, que são de uso obrigatório.





- Observar outras informações que deverão estar em baixo relevo, como país de origem, número de série ou identificação do lote e a data de fabricação.





- Evite deixar a cadeira plástica exposta ao tempo quando não estiver em uso. A ação clima acelera o processo de degradação do plástico, tornando-o frágil.





- Fique atento para a classificação por níveis de utilização. Classe AW (uso exclusivo interno residencial de até 136 kg); classe BW (uso exclusivo interno não residencial de até 136 kg); classe AY (uso irrestrito residencial de até 160 kg); e classe BY( uso irrestrito de até 160 kg).





Aspirador de pó e liquidificador





- Busque a presença do selo de identificação da conformidade do Inmetro.





- Eletrodomésticos que emitem ruídos precisam trazer em local visível na embalagem o selo de ruído do Inmetro, com informações sobre o som emitido, possibilitando fazer a escolha do produto mais silencioso. Os mais silenciosos possuem classificação do nível de potência sonora igual 1. Produtos com classificação 5 são os mais barulhentos.





Coifa e exaustor





- Coifas elétricas, exaustores elétricos e outros extratores de fumaça de cozinha instalados acima, ao lado, atrás ou sob fogões domésticos e aparelhos de cozinha semelhantes, com tensão nominal não superior a 250 V devem ser, obrigatoriamente, certificados.





- O consumidor precisa estar atento ao Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, que deve aparecer no produto e em sua embalagem, além de constar a palavra “Segurança”.





- Analisar as características técnicas para que atendam suas necessidades e verificar a tensão nominal ou faixa de tensão nominal do aparelho em comparação com a tensão elétrica disponível em sua rede elétrica doméstica.





- Fazer a instalação com profissionais habilitados e autorizados pelo fabricante ou importador do produto.





- Antes usar ler atentamente o manual do produto.





- Durante a utilização, seguir as orientações do fabricante e as recomendações de segurança.