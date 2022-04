Homem morre em batida de carro contra caminhão em Sertanópolis

Um homem morreu em um acidente na PR-323, entre Sertanópolis e Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (27).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente foi uma colisão frontal entre um carro e um caminhão, no km 133 da via. Um Chevrolet Vectra, com placas de Sertanópolis, seguia sentido Sertaneja quando bateu contra um caminhão modelo Mercedes-Benz LS 1934, com placas de Francisco Beltrão (Sudoeste) e um reboque acoplado.

O motorista do carro, que não teve a idade divulgada, morreu no local, enquanto o condutor do caminhão, um homem de 50 anos, não teve seu estado de saúde informado. Os dois veículos ficaram bastante danificados.





Além da PRE, estiveram no local do acidente uma ambulância da Econorte, concessionária da rodovia, a perícia criminal, o IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina e um investigador de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O Chevrolet Vectra, que teve a parte da frente destruída pelo impacto, foi encaminhado ao posto da PRE em Sertaneja.