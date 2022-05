Governador sanciona lei que proíbe exigência do passaporte sanitário no PR

O governador Ratinho Junior (PSD) sancionou na manhã desta terça-feira (19), em ato no Palácio Iguaçu, a lei que proíbe em todo o Paraná a exigência do passaporte sanitário para comprovação de vacinação contra a Covid-19.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Participaram do evento o Secretário Chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano (PSD), o deputado estadual Marcio Pacheco (Republicanos), Homero Marchese (Republicanos), Gilson de Souza (PL), os deputados autores do projeto, Ricardo Arruda (União) e Delegado Fernando Martins (União).



Continua depois da publicidade





De acordo com o texto, fica proibida a exigência de documentação para contratação, obtenção e manutenção de trabalho, emprego ou cargo, público ou privado. Também proíbe a exigência de comprovante para obtenção de documentos e inscrições em concursos, matrícula em escolas, universidades e instituições de instrução e ensino congêneres, públicas ou privadas, entre outras atividades.





A lei impede a restrição ao acesso a templos religiosos, universidades, escolas públicas ou privadas e em estabelecimentos comerciais, industriais e bancários.







Continue lendo na Folha de Londrina.