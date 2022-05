Gaeco e PM cumprem mandados contra policiais rodoviários estaduais em Londrina e outras cidades

Policiais rodoviários estaduais são alvos de 13 mandados de busca e apreensão cumpridos na Operação Campo Minado por equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MPPR (Ministério Público do Paraná) e da Corregedoria da PM (Polícia Militar), com apoio das Promotorias de Justiça da Auditoria Militar de Curitiba.

O MPPR informa que os mandados estão sendo cumpridos nas residências dos investigados em Londrina, Cruzeiro do Oeste, Umuarama, Iporã, Goioerê, São Jorge do Ivaí, Ângulo e Iguaraçu. Ainda foram expedidos três mandados de busca e apreensão em armários de policiais nos postos da Polícia Rodoviária Estadual em Floresta, Rolândia, Peabiru, Iporã, Iguaraçu, Peabiru e Assis Chateaubriand.

A medida, deferida pelo juízo da vara da Auditoria Criminal da capital, busca o recolhimento de aparelhos celulares, documentos, computadores, valores em espécie e objetos ilícitos eventualmente em poder dos investigados, para auxiliar na apuração de possíveis crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.





Feitas pelos núcleos regionais do Gaeco de Cascavel e Londrina, as investigações começaram em dezembro de 2020 por meio do compartilhamento de provas oriundas da Vara Federal de Umuarama. Há indícios de que policiais rodoviários estariam cobrando propina de transportadores de mercadorias contrabandeadas, e alguns estariam utilizando parentes para ocultar a origem dos valores obtidos ilicitamente.





A PM informou que os resultados foram a apreensão de munições ilícitas de calibres .38, .357, .40, armamento sem registro (garrucha), R$ 22.810,00 em espécie e uma barra de metal semelhante a ouro pesando 52 gramas, e foi detido um policial rodoviário estadual pelo porte ilegal de arma de fogo.

Atualizada às 11h52.