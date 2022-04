Deputados aprovam, em 1º turno, reestruturação de carreira das polícias

A toque de caixa, a AL (Assembleia Legislativa do Paraná) aprovou em primeiro turno nesta terça-feira (29) o pacote de medidas que prevê a correção dos subsídios e supostas distorções nas carreiras de policiais civis, científicos e da Polícia Militar. A proposta havia sido enviada no início da tarde de segunda-feira (28) pela gestão Ratinho Junior (PSD), foi discutida em comissões como de Justiça e Segurança Pública na manhã desta terça e aprovada em primeira discussão em sessão extraordinária no final da tarde.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A atual gestão tinha pressa em aprovar o texto porque por se tratar de ano eleitoral, qualquer benefício ao funcionalismo estadual precisa ser sancionado até o dia 2 de abril, ou seja, seis meses antes das eleições de outubro. A oposição e outros deputados da bancada da Segurança Pública na Casa apresentaram 19 emendas, mas a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) acatou apenas seis delas. Já nesta quarta-feira (30), os projetos voltam a plenário para votação em segunda e terceira votações, antes de serem encaminhados para sanção.

Continua depois da publicidade





O deputado Soldado Fruet (PROS) chegou a apresentar uma proposta modificativa dobrando os valores de aumentos da tabela proposta pelo Governo com utilização de recursos dos dividendos da Copel e Sanepar que cabem ao Estado. Ele sugeriu, ainda, mudanças em relação ao quinquênio, mantendo os 5% a que os policiais têm direito quando passam de uma referência para outra e que ficaram abaixo na nova tabela do Governo, mas a emenda foi rejeitada.





Continue lendo na Folha de Londrina.