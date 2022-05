Comandante do 16º BPM de Guarapuava é transferido três dias após ataque

O Tenente Coronel Joas Marcos Carneiro Lins foi destituído do posto do comando do 16 º Batalhão de Guarapuava (região central) nesta quinta-feira (21). A troca de comando ocorre após 72 horas depois da noite de tiroteio, que deixou diversas marcas pela cidade. A PM informou ainda que o novo nome à frente do 16º BPM se trata do major Flavio Vicente Ferraz. Não foi divulgado ainda para qual cargo Joas será transferido. Em nota, o comando-geral da PM, informou que "a transferência foi uma decisão do Comando da Corporação, em face dos últimos acontecimentos e circunstâncias ocorridos em Guarapuava nos últimos dias."

A confirmação foi repassada no mesmo dia que ocorreu uma manifestação realizada por mulheres e familiares de policiais militares em frente à sede da corporação da PM no município. Policiais de Guarapuava informaram que não tinham plano de contingência para deter a ação de criminosos que tentaram roubar uma empresa de segurança. A denúncia foi feita pela Apra (Associação dos Praças da Polícia Militar do Paraná) em nota divulgada na terça-feira (19) que contraria a versão oficial do governo estadual. Segundo a entidade, o documento foi elaborado pelos próprios oficiais que atuaram no combate aos criminosos. O documento divulgado pela Apra cita que os policiais se reuniram em vários locais e, juntos, traçaram planos e objetivos de ação, sem auxilio algum de plano de contingência.

O comando-geral da PM negou a versão dos praças de Guarapuava. O secretario de Segurança, Rômulo Marinho disse no início da semana que havia um plano de contingência e que a estratégia consistiu em fechar as entradas do município, obrigando os criminosos a seguir para o perímetro rural. A ação, segundo ele, fez com que os assaltantes, sem conhecimento das vias, se perdessem e abandonassem o local. Eles abandonaram oito carros blindados utilizados na tentativa de assalto e armamento. “Tiramos eles do centro da cidade para proteger a população, já que a área em que a empresa está localizada é residencial”, disse o secretário.





