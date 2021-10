Cidades do Norte do Paraná ainda estão sem água por falta de energia

Apesar de todos os esforços das equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia), algumas unidades de produção e de distribuição de água da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) ainda estão sem energia na tarde desta segunda-feira (25). A queda de energia foi causada por conta do temporal do último final de semana, dias 23 e 24.

É o caso das cidades de Primeiro de Maio, Itaguajé, Floraí e Ourizona, além dos distritos Bentópolis (Guaraci), Santa Margarida (Bela Vista do Paraíso), Alto Porã (Ivaiporã) e Campinho (Arapongas), que abastece em partes a cidade de Sabáudia também.

Estão em recuperação, após a retomada da produção, com a previsão de normalização da distribuição de água entre a noite desta segunda e a manhã de terça-feira (26), as cidades de Rolândia, Santa Inês, Novo Itacolomi e os distritos Luar e Jacutinga (Ivaiporã),





Algumas localidades que amanheceram ainda com os sistemas operando precariamente, após o temporal e queda de energia, mas que já estão com a situação normalizada são Florestópolis, Warta (Londrina).

A recomendação é que a população priorize o uso da água para higiene pessoal e alimentação. A Sanepar já está disponibilizando caminhões-pipa para atender unidades de saúde e outros locais emergenciais.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular e tablet Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.