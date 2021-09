Chuva destrói passarela em Apucarana e pode deixar Cornélio Procópio sem água

A chuva que caiu no final da tarde de quarta-feira (8) em várias cidades das regiões Norte e do Norte Pioneiro deixou um rastro de destruição em algumas localidades. Em Apucarana, no Vale Ivaí, o vendaval causou danos materiais na escola Municipal João Batista, na Vila Vitória Régia. A força do vento destruiu uma passarela coberta, que interligava o refeitório da unidade com uma sala de aula isolada. Apesar dos danos, ninguém se feriu.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Marli Fernandes, não havia alunos na escola. “O vendaval torceu toda a estrutura de sustentação e todo o telhado veio abaixo”, informou. Não houve vítimas.

Em Cornélio Procópio, todo o município pode ficar sem água por conta das chuvas. Segundo a Sanepar, foi registrada uma queda de energia na captação de água após o temporal. A Copel foi acionada para fazer o restabelecimento da energia e a previsão é de que o abastecimento normalize, gradativamente, até o início da tarde.

Em Jaguapitã, os fortes ventos arrancaram parte da cobertura das arquibancadas do estádio municipal Maguila. Já na cidade de Jandaia do Sul a chuva foi de granizo e em Rolândia teve queda de árvores e destelhamento de barracões.

Com informações da Prefeitura de Apucarana.