Cartórios do Paraná registram recorde de “Pais Ausentes” e mais de 13 mil crianças sem o nome paterno

Os cartórios do Estado do Paraná, registraram recorde de "Pais ausentes" sendo mais de 13 mil crianças sem o nome paterno no registro de recém nascidos, a queda nos Reconhecimentos de Paternidade ocorreram durante a pandemia de Covid-19. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade Os dados foram levantados pelos Cartórios de Registro Civil do Paraná e apontam que, nos quase dois anos completos de pandemia, mais de 13 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe na certidão de nascimento. O número, que representa 9% dos recém-nascidos paranaenses, ganha ainda mais relevância quando os últimos dois anos apontaram a menor quantidade de nascimentos no estado. Além disso, os reconhecimentos de paternidade caíram mais de 21% quando comparados a 2019, último ano antes da chegada da Covid-19. Continua depois da publicidade Em números absolutos, 13.535 recém-nascidos em 2020 e 2021 foram registrados com apenas o nome da mãe em sua certidão de nascimento, sendo 6.731 no primeiro ano de pandemia, e 6.804 no segundo ano. Os recordes são verificados justamente nos anos em que houve os menores números de nascimentos da série histórica dos cartórios, desde 2003, totalizando 148.221 registros em 2020 e 143.212 em 2021. Outra queda verificada pelos dados dos cartórios de registro civil paranaenses mostra que os reconhecimentos de paternidade sofreram diminuição vertiginosa em meio a crise sanitária, passando de 603 atos realizados em 2020, para 417 em 2021 -- decréscimo de 30% - e 531 em 2019 -- queda de 21% de 2021 em relação ao ano anterior à pandemia.



Brasil



No Brasil, os dados levantados pelos cartórios de registro civil do país apontam que, nos quase dois anos completos de pandemia, mais de 320 mil crianças foram registradas somente com o nome da mãe na certidão de nascimento. O número, representa 6% dos recém-nascidos brasileiros, ganha ainda mais relevância quando os últimos dois anos, assim como no Estado do Paraná, apontaram a menor quantidade de nascimentos no país. Além disso, os reconhecimentos de paternidade caíram mais de 30% quando comparados a 2019, último ano antes da chegada da Covid-19. Em números absolutos, 327.806 recém-nascidos em 2020 e 2021 foram registrados com apenas o nome da mãe em sua certidão de nascimento, sendo 160.407 no primeiro ano de pandemia, e 167.399 mil no segundo ano. Os recordes são verificados justamente nos anos em que houveram os menores números de nascimentos desde o início da série histórica dos Cartórios, em 2003, totalizando 2.644.562 registros em 2020 e 2.642.261 em 2021.



Processo de reconhecimento paterno