Carro é encontrado batido e sem motorista às margens da PR-445, em Rolândia

Um carro batido foi encontrado às margens da PR-445, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) e chamou a atenção da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), na noite desta quarta-feira (6). A polícia, no entanto, não conseguiu encontrar o condutor e nem identificar a causa do acidente, que segue sendo um mistério.

Segundo a PRE, o carro passava pelo km 54 da via, no sentido Tamarana a Londrina, quando se envolveu em um acidente não identificado. O veículo, um Chevrolet Celta prata, com placas de Rolândia, ficou bastante danificado às margens da pista.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram somente o carro, sem sinal do motorista, que não foi localizado.





Os agentes tentaram contato com possíveis familiares do condutor do veículo, mas não conseguiram mais informações. O carro foi conduzido a um pátio da PRE, e a identidade e o estado de saúde do condutor seguem sem respostas.