Capotamento de ônibus mata 11 pessoas e fere 21 na PR-090 em Sapopema

Um acidente com um ônibus de trabalhadores matou 11 pessoas e feriu 21 na noite de quarta-feira (30) na PR-090 em Sapopema (Norte Pioneiro). O veículo transportava pessoas de diversas regiões do País.

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 22h, no km 268 da rodovia, em tempo chuvoso. O coletivo Scania/Buscar, com placa de Dracena-SP, seguia no sentido São Jerônimo da Serra a Sapopema quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou na margem esquerda da pista onde trafegava.

O motorista e mais dez passageiros morreram - um deles foi a óbito na manhã desta quinta-feira (31). Os nomes e idades não foram informados. Foram todos encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.





Os 21 feridos foram socorridos e encaminhados a vários hospitais da região.







Atualizada às 13h38.

