Capotamento de carro mata motorista na BR-369 em Cambará

O capotamento de um carro matou um motorista de 40 anos na BR-369 em Cambará (Norte Pioneiro) neste domingo (3). O acidente foi localizado mais de dez horas depois da morte, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

A corporação informou que, pouco antes das 13h, foi encontrado o veículo, que havia saído da pista e capotado no km 25 da rodovia. Com a força do impacto, o condutor, que estava sozinho, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. O nome dele não foi divulgado.





Conforme o entendimento do médico socorrista da CCR Econorte, o acidente teria ocorrido por volta das 2h45 desse mesmo dia, levando-se em conta o estado de rigidez cadavérica em que se encontrava o homem.

Continua depois da publicidade





Compareceram ainda para atendimento a Polícia Civil, Criminalística, IML (Instituto Médico-Legal). A PRF será responsável pela confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.