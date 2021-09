Caminhoneiros manifestantes paralisam rodovias no Paraná

Rodovias do Paraná apresentam pontos de bloqueio por manifestações, nesta quarta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária do Paraná, os manifestantes começaram a orientar os caminhoneiros, nesta quarta, sobre a paralisação total que iniciará nesta quinta (9), a partir das 7h na PR-323 em Cruzeiro do Norte.

Já em Colorado, os manifestantes iniciaram a paralisação parcial na rodovia PR-463. Os caminhões que transitam por lá são orientados a aguardar nos postos de combustível e os veículos leves ainda podem passar. O mesmo ocorre em Tamboara e Paranavaí, na BR-376.





Em Astorga, na PR-218, os veículos leves transitam normalmente, mas os manifestantes realizam paralisação parcial na rodovia, estilo siga e pare.

Na BR-369, mais especificamente nos municípios de Andirá, Londrina e Santa Mariana, os caminhoneiros não são obrigados a parar e os manifestantes concentram-se fora da rodovia, com adesão voluntária da população. O mesmo ocorre na BR-153, em Santo Antônio da Platina.

Em Marialva, as manifestações já se encerraram e a pista segue livre.





A Folhapress apurou que os protestos não afetam, até o momento, o escoamento de produtos agrícolas como grãos.

As mobilizações ocorrem após atos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no feriado da última terça-feira (7). Motoristas independentes decidiram aderir a manifestação, mas sem o apoio formal de entidades.





*Com informações de Folhapress