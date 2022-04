Agências do Trabalhador do Paraná têm 8.968 vagas disponíveis

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná começam a semana com 8.968 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte dos postos disponíveis está na indústria, com 2.234 oportunidades para auxiliar de linha de produção em todo o Estado. Comércio, serviços e construção civil também estão recrutando.

As agências de Curitiba e Região Metropolitana oferecem 1.618 empregos com carteira assinada, a maior parte para operador de telemarketing, com 189 vagas. O comércio recruta 74 pessoas para vendedor na região da Capital.

Algumas vagas são para admissão imediata: 12 para auxiliar de almoxarifado, 12 para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, três para engenheiro civil e um para desenhista projetista de eletricidade, além de quatro vagas de estágio para estudantes de arquitetura.





No Interior, a Regional de Toledo é a que mais oferece oportunidades, com 1.616 vagas: 378 para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de aves e 138 para servente de obras. A Regional de Cascavel tem 1.003 vagas, sendo 250 para auxiliar de linha de produção, 80 para açougueiro e 62 para servente de obras.





Outro destaque é a indústria têxtil: 84 vagas para costureiro e 17 para auxiliar de costureiro (acabamento) em Apucarana; 28 para costureiro e 23 para costureira em máquina reta em Cianorte; e sete para costureiro em Umuarama.

Há vagas em diversos setores espalhados pelo Estado: trabalhador do cultivo de árvores em União da Vitória, trabalhador de conservação de rodovias em Pitanga, reparador de redes em Paranaguá, recepcionista em Pato Branco e enfermeiro em Ibaiti.





O setor Master Job Paraná, que oferece oportunidades para trabalhadores com formação superior, técnica ou tecnóloga e ainda oferece estágios para estudantes de curso superior, tem as seguintes vagas abertas: analista comercial; analista de TI; gerente de shopping; analista de marketing digital; contador; auxiliar de escrituração fiscal; técnico em ar condicionado automotivo e professora regente.