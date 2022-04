Acidente entre três veículos mata pedestre em Mandaguari

Um pedestre morreu atropelado após um acidente de trânsito na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), na noite desta quinta-feira (24). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente envolveu três veículos que passavam pelo km 36 da rodovia, por volta das 20h10.

O relatório da polícia aponta que chovia na região e a pista estava molhada. Um caminhão de modelo Scania P 310, com placas de Arroio Trinta-SC, teria batido na traseira de uma Fiat Strada, com placas de Mandaguari. Na sequência, o caminhão teria atingido também um pedestre, que ficou caído sobre a pista.

No chão, o pedestre ainda foi atropelado por um terceiro carro que passava pela rodovia. De acordo com a PRE, o motorista fugiu sem prestar socorro e o modelo do veículo não foi identificado. O pedestre, que não teve a identidade divulgada, foi a óbito no local.





O motorista do caminhão, um homem de 25 anos, não teve ferimentos, assim como o motorista e a passageira da Fiat Strada, de 57 e 56 anos, respectivamente. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.